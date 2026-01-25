Шон О'Мэлли — Сонг Ядонг: ориентировочное время начала боя — 6:30 мск

В ночь с 24 на 25 января по московскому времени в Лас‑Вегасе (США) пройдёт номерной турнир UFC 324. В соглавном бою встретятся бывший чемпион в легчайшем весе (до 61 кг) американец Шон О’Мэлли и китаец Сонг Ядонг. Их поединок ожидается примерно в 6:30 по московскому времени

Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Боец», а также онлайн‑платформа UFC Fight Pass. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию боя.

В главном событии шоу за временный титул в лёгком весе сойдутся американец Джастин Гэтжи и представитель Великобритании Пэдди Пимблетт.

Шон О'Мэлли потренировался с пистолетом в руке