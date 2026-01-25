Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Шон О'Мэлли — Сонг Ядонг: ориентировочное время начала боя — 6:30 мск, где смотреть

Шон О'Мэлли — Сонг Ядонг: ориентировочное время начала боя — 6:30 мск
Комментарии

В ночь с 24 на 25 января по московскому времени в Лас‑Вегасе (США) пройдёт номерной турнир UFC 324. В соглавном бою встретятся бывший чемпион в легчайшем весе (до 61 кг) американец Шон О’Мэлли и китаец Сонг Ядонг. Их поединок ожидается примерно в 6:30 по московскому времени

UFC 2026. UFC 324, Лас-Вегас, США
Шон О'Мэлли — Сонг Ядонг
25 января 2026, воскресенье. 06:30 МСК
Шон О'Мэлли
Не началось
Сонг Ядонг

Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Боец», а также онлайн‑платформа UFC Fight Pass. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию боя.

В главном событии шоу за временный титул в лёгком весе сойдутся американец Джастин Гэтжи и представитель Великобритании Пэдди Пимблетт.

Материалы по теме
UFC 324: турнир начался с двух нокаутов подряд! Ждём поединки россиян. LIVE
Live
UFC 324: турнир начался с двух нокаутов подряд! Ждём поединки россиян. LIVE

Шон О'Мэлли потренировался с пистолетом в руке

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android