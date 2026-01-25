Шон О'Мэлли — Сонг Ядонг: прямая онлайн-трансляция боя начнётся в 6:30 мск

Сегодня, в ночь с 25 на 25 января, в Лас‑Вегасе (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 324, в соглавном событии которого пройдёт поединок между бывшим чемпионом в легчайшем весе (до 61 кг) американцем Шоном О’Мэлли и пятым номером рейтинга UFC в этой же категории китайцем Сонг Ядонгом.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию боя. Она начнётся ориентировочно в 6:30 по московскому времени. Отметим также, что на территории России легальный бесплатный показ поединка будет доступен на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Боец», а также на платформе UFC Fight Pass.

Шону О’Мэлли 31 год. Американец дебютировал в UFC 2017 году. Всего на его счету в организации 10 побед и три поражения. Сонг Ядонгу 28 лет. Китайский боец дебютировал в 2017 году. Всего на его счету в организации 11 побед, три поражения и одна ничья.

