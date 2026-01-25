Скидки
Умар Нурмагомедов в сопровождении Хабиба и Махачева выехал на арену UFC 324

Умар Нурмагомедов в сопровождении Хабиба и Махачева выехал на арену UFC 324
Россиянин Умар Нурмагомедов в сопровождении Хабиба Нурмагомедова, Ислама Махачева, Магомеда Магомедова, Ислама Мамедова и Али Абдель-Азиза выехали на арену UFC 324, где Умару предстоит сразиться с бразильским экс-чемпионом Дейвисоном Фигейреду.

Посмотреть видео можно в телеграм-канале Хабиба Нурмагомедова.

UFC 2026. UFC 324, Лас-Вегас, США
Умар Нурмагомедов — Дейвисон Фигейреду
25 января 2026, воскресенье. 04:15 МСК
Умар Нурмагомедов
Не началось
Дейвисон Фигейреду

Ранее сообщалось, что Фигейреду не уложился в лимит весовой, но бой с Умаром Нурмагомедовым в силе. В связи этим Дейвисон будет обязан заплатить Умару 25% от своего гонорара за поединок с ним.

Основной кард стартует в 5:00 мск. Турнир возглавит поединок за временный пояс в лёгком дивизионе между американцем Джастином Гэтжи и британцем Пэдди Пимблеттом. В соглавном бою выступят представители легчайшего веса — американец Шон О'Мэлли и китаец Сонг Ядонг.

