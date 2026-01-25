Джастин Гэтжи — Пэдди Пимблетт: прямая онлайн-трансляция боя начнётся в 7:00 мск

В ночь с 24 на 25 января в Лас-Вегасе (США) пройдёт первый номерной турнир UFC в 2026 году — UFC 324. Поединки основного карда начнутся в 5:00 по московскому времени.

Главным событием вечера станет бой за временный чемпионский пояс в лёгком весе, в котором сойдутся американец Джастин Гэтжи и британец Пэдди Пимблетт. Ожидается, что их противостояние стартует ориентировочно в 7:00 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию турнира.

Пэдди Пимблетт на данный момент провёл в сильнейшей лиге мира семь поединков и одержал во всех победы. Джастин Гэтжи выступает в UFC с 2018 года и за это время записал на свой счёт 10 побед при пяти поражениях.