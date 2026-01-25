Скидки
Никита Крылов победил Модестаса Букаускаса в 3-м раунде, 25 июля 2026, UFC 324

Никита Крылов победил техническим нокаутом на турнире UFC 324
Комментарии

В ночь с 24 на 25 января в Лас-Вегасе, США, проходит первый номерной турнир года — UFC 324. в рамках предварительного карда россиянин Никита Крылов провёл бой с представителем Литвы Модестасом Букаускасом.

UFC 2026. UFC 324, Лас-Вегас, США
Никита Крылов (W) — Модестас Букаускас
25 января 2026, воскресенье. 03:25 МСК
Никита Крылов
Окончено
KO
Модестас Букаускас

Бой завершился победой Крылова техническим нокаутом на последних секундах третьего раунда. Таким образом, Крылов одержал 30-ю победу в смешанных единоборствах.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 324.

Основной кард стартует в 5:00 мск. Турнир возглавит поединок за временный пояс в лёгком дивизионе между американцем Джастином Гэтжи и британцем Пэдди Пимблеттом. В соглавном бою выступят представители легчайшего веса — американец Шон О'Мэлли и китаец Сонг Ядонг.

