«Бой мечты». Никита Крылов рассказал, с кем хочет подраться после победы на UFC 324

Россиянин Никита Крылов прокомментировал победу над представителем Литвы Модестасом Букаускасом на турнире UFC 324.

«Я очень рад вернуться. Два года простоя дались мне очень тяжело. После них я очень сильно хотел вернуться. Этот бой я должен был выстоять дисциплинированно, не торопясь. Каждая минута и каждая секунда боя были в радость мне и болельщикам. Чувствую, что я ещё не всё сказал. Мы готовили правую руку, у меня неплохо получалось бить на тренировках.

У нас замечательный дивизион. И у меня есть уйма реваншей. Но бой мечты – с Яном Блаховичем. Пока он ещё в деле. Буду рад разделить с ним октагон», — сказал Никита Крылов после боя.

Крылов одержал победу техническим нокаутом в конце третьего раунда. Россиянин одержал 30-ю победу в смешанных единоборствах.