«Бой мечты». Никита Крылов рассказал, с кем хочет подраться после победы на UFC 324

Комментарии

Россиянин Никита Крылов прокомментировал победу над представителем Литвы Модестасом Букаускасом на турнире UFC 324.

UFC 2026. UFC 324, Лас-Вегас, США
Никита Крылов (W) — Модестас Букаускас
25 января 2026, воскресенье. 03:25 МСК
Никита Крылов
Окончено
KO
Модестас Букаускас

«Я очень рад вернуться. Два года простоя дались мне очень тяжело. После них я очень сильно хотел вернуться. Этот бой я должен был выстоять дисциплинированно, не торопясь. Каждая минута и каждая секунда боя были в радость мне и болельщикам. Чувствую, что я ещё не всё сказал. Мы готовили правую руку, у меня неплохо получалось бить на тренировках.

У нас замечательный дивизион. И у меня есть уйма реваншей. Но бой мечты – с Яном Блаховичем. Пока он ещё в деле. Буду рад разделить с ним октагон», — сказал Никита Крылов после боя.

Крылов одержал победу техническим нокаутом в конце третьего раунда. Россиянин одержал 30-ю победу в смешанных единоборствах.

