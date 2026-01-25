Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Атеба Готье выиграл бой у Андрея Пуляева единогласным решением судей, 25 января 2026, UFC 324, Лас-Вегас

Андрей Пуляев проиграл Атеба Готье единогласным решением судей на турнире UFC 324
Комментарии

Сегодня, 25 января, в Лас-Вегасе (штат Невада, США) проходит номерной турнир по смешанным единоборствам UFC 324, в прелимах которого завершилось противостояние в средней весовой категории между камерунцем Атеба Готье и россиянином Андреем Пуляевым.

UFC 2026. UFC 324, Лас-Вегас, США
Атеба Готье (W) — Андрей Пуляев
25 января 2026, воскресенье. 03:50 МСК
Атеба Готье
Окончено
UD
Андрей Пуляев

Бой продлился все три раунда и завершился поражением россиянина единогласным решением судей (27-30, 28-29, 28-29).

Андрею Пуляеву 28 лет. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2022 году, с 2025-го выступает в UFC. Всего на его счету в престижнейшей организации мира одна победа и два поражения. В рекорде Пуляева в смешанных единоборствах значатся 10 побед и четыре поражения.

В активе 23-летнего Готье после сегодняшней победы четыре победы в престижнейшей организации мира и 10 победа при одном поражении в рекорде в смешанных единоборствах. Камерунец дебютировал в UFC в 2025 году.

Материалы по теме
UFC 324: Крылов и Умар — победили! Впереди — основной кард турнира. LIVE
Live
UFC 324: Крылов и Умар — победили! Впереди — основной кард турнира. LIVE

Чемпионы UFC из России:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android