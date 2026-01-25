Умар Нурмагомедов — Дейвисон Фигейреду: прямая онлайн-трансляция боя началась

В ночь с 24 на 25 января в Лас-Вегасе, США, проходит первый номерной турнир года — UFC 324. в рамках предварительного карда россиянин Умар Нурмагомедов проводит бой с бразильцем Дейвисоном Фигейреду.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 324.

Ранее сообщалось, что Дейвисон Фигейреду не смог уложиться в установленный весовой лимит. В результате нарушения регламента Фигейреду должен будет перечислить Умару 25% своего гонорара за этот бой.

Основной кард стартует в 5:00 мск. Турнир возглавит поединок за временный пояс в лёгком дивизионе между американцем Джастином Гэтжи и британцем Пэдди Пимблеттом. В соглавном бою выступят представители легчайшего веса — американец Шон О'Мэлли и китаец Сонг Ядонг.