Матч-центр Новости Топ-матчи Видео
Матч-центр:
Главная Бокс/ММА Новости

Умар Нурмагомедов победил Дейвисона Фигейреду единогласным решением, 25 июля 2026, UFC 324

Умар Нурмагомедов победил Дейвисона Фигейреду на турнире UFC 324
В ночь с 24 на 25 января в Лас-Вегасе, США, проходит первый номерной турнир года — UFC 324. в рамках предварительного карда россиянин Умар Нурмагомедов встретился с бразильцем Дейвисоном Фигейреду.

UFC 2026. UFC 324, Лас-Вегас, США
Умар Нурмагомедов (W) — Дейвисон Фигейреду
25 января 2026, воскресенье. 04:15 МСК
Умар Нурмагомедов
Окончено
UD
Дейвисон Фигейреду

Бой продлился все три раунда и завершился победой россиянина единогласным решением. Таким образом, на счету Умара стало 20 побед в смешанных единоборствах при одном поражении.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 324.

Напомним, Дейвисон Фигейреду не смог уложиться в установленный весовой лимит. В результате нарушения регламента Фигейреду должен будет перечислить Умару 25% своего гонорара за этот бой.

Ранее на турнире россиянин Никита Крылов победил литовца Модестаса Букаускаса, а Андрей Пуляев проиграл Атеба Готье.

Основной кард стартует в 5:00 мск. Турнир возглавит поединок за временный пояс в лёгком дивизионе между американцем Джастином Гэтжи и британцем Пэдди Пимблеттом.

Материалы по теме
UFC 324: Крылов и Умар — победили! Впереди — основной кард турнира. LIVE
Live
UFC 324: Крылов и Умар — победили! Впереди — основной кард турнира. LIVE
Новости. Бокс/ММА
