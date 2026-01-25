Умар Нурмагомедов победил Дейвисона Фигейреду на турнире UFC 324

В ночь с 24 на 25 января в Лас-Вегасе, США, проходит первый номерной турнир года — UFC 324. в рамках предварительного карда россиянин Умар Нурмагомедов встретился с бразильцем Дейвисоном Фигейреду.

Бой продлился все три раунда и завершился победой россиянина единогласным решением. Таким образом, на счету Умара стало 20 побед в смешанных единоборствах при одном поражении.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 324.

Напомним, Дейвисон Фигейреду не смог уложиться в установленный весовой лимит. В результате нарушения регламента Фигейреду должен будет перечислить Умару 25% своего гонорара за этот бой.

Ранее на турнире россиянин Никита Крылов победил литовца Модестаса Букаускаса, а Андрей Пуляев проиграл Атеба Готье.

Основной кард стартует в 5:00 мск. Турнир возглавит поединок за временный пояс в лёгком дивизионе между американцем Джастином Гэтжи и британцем Пэдди Пимблеттом.