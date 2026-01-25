Скидки
Усман Нурмагомедов опубликовал пост на фоне победы Умара на UFC 324

Российский боец легчайшего веса UFC Умар Нурмагомедов встретился с бразильцем Дейвисоном Фигейреду на турнире 324 и победил его единогласным решением судей. После боя брат россиянина Усман Нурмагомедов прокомментировал этот успех.

UFC 2026. UFC 324, Лас-Вегас, США
Умар Нурмагомедов (W) — Дейвисон Фигейреду
25 января 2026, воскресенье. 04:15 МСК
Умар Нурмагомедов
Окончено
UD
Дейвисон Фигейреду

«Очень хорошие новости из Лас-Вегаса». Поздравляю, брат!», — написал на своей страничке в соцсетях Усман. Напомним, бой продлился три раунда, после которых Умар победил со счётом 30:27.

Турнир возглавит поединок за временный пояс в лёгком дивизионе между американцем Джастином Гэтжи и британцем Пэдди Пимблеттом.

Умар одержал вторую победу подряд. До этого он побил Марио Баутисту.

Хабиб Нурмагомедов тренирует Умара перед боем на UFC 324

Умар Нурмагомедов победил Дейвисона Фигейреду на турнире UFC 324
