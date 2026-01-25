Усман Нурмагомедов опубликовал пост на фоне победы Умара на UFC 324

Российский боец легчайшего веса UFC Умар Нурмагомедов встретился с бразильцем Дейвисоном Фигейреду на турнире 324 и победил его единогласным решением судей. После боя брат россиянина Усман Нурмагомедов прокомментировал этот успех.

«Очень хорошие новости из Лас-Вегаса». Поздравляю, брат!», — написал на своей страничке в соцсетях Усман. Напомним, бой продлился три раунда, после которых Умар победил со счётом 30:27.

Турнир возглавит поединок за временный пояс в лёгком дивизионе между американцем Джастином Гэтжи и британцем Пэдди Пимблеттом.

Умар одержал вторую победу подряд. До этого он побил Марио Баутисту.

Хабиб Нурмагомедов тренирует Умара перед боем на UFC 324