Хабиб взял интервью у Умара Нурмагомедова в дороге с арены после UFC 324

Прославленный российский боец, бывший чемпион UFC, а ныне член Зала славы Хабиб Нурмагомедов взял интервью у своего брата Умара Нурмагомедова после его победы над Дейвисоном Фигейреду на турнире 324.

— Умар, пару вопросов. За три месяца — два боя. Это было твоей целью?

— Ну всегда жаловались, что я мало выступаю, так, как будто это я не хочу драться. Вот мне дали за три месяца два боя — я подрался.

— Сейчас следующий бой… Получается месяц Рамадан, потом уже март–конец марта, апрель, где-то май, май–июнь?

— У них в Абу-Даби будет турнир, там могу подраться в пятираундовом бою. И следующий бой, я уверен, должен за пояс драться. Просто хочу оставаться активным. Я ещё слышал, что в Китае тоже будет турнир, может, там дадут бой, — ответил Умар на вопросы Хабиба.

Хабиб опубликовал видео интервью в своём телеграм-канале, сопроводив его подписью: «Пришёл, увидел, победил».

Хабиб Нурмагомедов тренирует Умара перед боем на UFC 324