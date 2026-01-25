Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Хабиб взял интервью у Умара Нурмагомедова в дороге с арены после UFC 324

Хабиб взял интервью у Умара Нурмагомедова в дороге с арены после UFC 324
Комментарии

Прославленный российский боец, бывший чемпион UFC, а ныне член Зала славы Хабиб Нурмагомедов взял интервью у своего брата Умара Нурмагомедова после его победы над Дейвисоном Фигейреду на турнире 324.

UFC 2026. UFC 324, Лас-Вегас, США
Умар Нурмагомедов (W) — Дейвисон Фигейреду
25 января 2026, воскресенье. 04:15 МСК
Умар Нурмагомедов
Окончено
UD
Дейвисон Фигейреду

— Умар, пару вопросов. За три месяца — два боя. Это было твоей целью?
— Ну всегда жаловались, что я мало выступаю, так, как будто это я не хочу драться. Вот мне дали за три месяца два боя — я подрался.

Сейчас следующий бой… Получается месяц Рамадан, потом уже март–конец марта, апрель, где-то май, май–июнь?
— У них в Абу-Даби будет турнир, там могу подраться в пятираундовом бою. И следующий бой, я уверен, должен за пояс драться. Просто хочу оставаться активным. Я ещё слышал, что в Китае тоже будет турнир, может, там дадут бой, — ответил Умар на вопросы Хабиба.

Хабиб опубликовал видео интервью в своём телеграм-канале, сопроводив его подписью: «Пришёл, увидел, победил».

Хабиб Нурмагомедов тренирует Умара перед боем на UFC 324

Материалы по теме
Усман Нурмагомедов опубликовал пост на фоне победы Умара на UFC 324
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android