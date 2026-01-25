Вальдо Кортес-Акоста нокаутировал Деррика Льюиса на UFC 324

Сегодня, 25 января, в Лас-Вегасе (штат Невада, США) проходит номерной турнир по смешанным единоборствам UFC 324. В главном карде американец Деррик Льюис встретился с соотечественником Вальдо Кортес-Акостой в тяжёлом весе.

Поединок завершился победой Кортеса-Акосты техническим нокаутом во втором раунде. В моменте с нокдауном встречный удар получился совсем не акцентированным — Льюис скорее подскользнулся и потерял равновесие, после чего оказался на канвасе. Вальдо сразу пошёл на добивание: соперник лежал лицом вниз и почти не оказывал сопротивления, поэтому рефери был вынужден остановить бой.

Льюис проиграл 13-й бой в карьере при 29 победах. У Кортес-Акосты теперь 20 побед и два поражения.