Вальдо Кортес-Акоста нокаутировал Деррика Льюиса на UFC 324

Сегодня, 25 января, в Лас-Вегасе (штат Невада, США) проходит номерной турнир по смешанным единоборствам UFC 324. В главном карде американец Деррик Льюис встретился с соотечественником Вальдо Кортес-Акостой в тяжёлом весе.

UFC 2026. UFC 324, Лас-Вегас, США
Вальдо Кортес-Акоста (W) — Деррик Льюис
25 января 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Вальдо Кортес-Акоста
Окончено
TKO
Деррик Льюис

Поединок завершился победой Кортеса-Акосты техническим нокаутом во втором раунде. В моменте с нокдауном встречный удар получился совсем не акцентированным — Льюис скорее подскользнулся и потерял равновесие, после чего оказался на канвасе. Вальдо сразу пошёл на добивание: соперник лежал лицом вниз и почти не оказывал сопротивления, поэтому рефери был вынужден остановить бой.

Льюис проиграл 13-й бой в карьере при 29 победах. У Кортес-Акосты теперь 20 побед и два поражения.

