Шон О'Мэлли — Сонг Ядонг: прямая онлайн-трансляция боя началась

Сегодня, в ночь с 25 на 25 января, в Лас‑Вегасе (США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 324, в соглавном событии которого проходит поединок между бывшим чемпионом в легчайшем весе (до 61 кг) американцем Шоном О’Мэлли и пятым номером рейтинга UFC в этой же категории китайцем Сонг Ядонгом.

Поединок уже начался, бойцы выходят в октагон. Отметим также, что на территории России легальный бесплатный показ поединка доступен на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Боец», а также на платформе UFC Fight Pass.

В предыдущем бою американец Вальдо Кортес-Акоста нокаутировал соотечественника Деррика Льюиса.

Хабиб Нурмагомедов тренирует Умара перед боем на UFC 324