Джастин Гэтжи — Пэдди Пимблетт: прямая онлайн-трансляция боя началась

В ночь с 24 на 25 января в Лас-Вегасе (США) проходит первый номерной турнир UFC в 2026 году — UFC 324 — и он близок к своему завершению.

UFC 2026. UFC 324, Лас-Вегас, США
Джастин Гэтжи (W) — Пэдди Пимблетт
25 января 2026, воскресенье. 07:00 МСК
Джастин Гэтжи
Окончено
UD
Пэдди Пимблетт

Главным событием вечера станет бой за временный чемпионский пояс в лёгком весе, в котором сойдутся американец Джастин Гэтжи и британец Пэдди Пимблетт. На момент написания новости поединок начался, бойцы выходят в октагон.

Пэдди Пимблетт на данный момент провёл в сильнейшей лиге мира семь поединков и одержал во всех победы. Джастин Гэтжи выступает в UFC с 2018 года и за это время записал на свой счёт 10 побед при пяти поражениях.

Джастин Гэтжи перечислил своих потенциальных соперников

