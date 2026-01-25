Скидки
Шон О'Мэлли победил Сонг Ядонга на UFC 324
Сегодня, в ночь с 24 на 25 января, в Лас‑Вегасе (США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 324, в соглавном событии которого проходил поединок между бывшим чемпионом в легчайшем весе (до 61 кг) американцем Шоном О’Мэлли и пятым номером рейтинга UFC в этой же категории китайцем Сонг Ядонгом.

UFC 2026. UFC 324, Лас-Вегас, США
Шон О'Мэлли (W) — Сонг Ядонг
25 января 2026, воскресенье. 06:30 МСК
Шон О'Мэлли
Окончено
UD
Сонг Ядонг

Бой продлился все три раунда и завершился победой Шона О’Мэлли единогласным решением судей. Для Шона эта победа стала первой после двух подряд поражений от Мераба Двалишвили. Теперь на его счету 19 побед и три поражения в ММА. У Ядонга 19 побед и восемь поражений.

В предыдущем бою американец Вальдо Кортес-Акоста нокаутировал соотечественника Деррика Льюиса.

