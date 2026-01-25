Скидки
Пётр Ян отреагировал на победу Шона О'Мэлли над Сонг Ядонгом
32-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в легчайшем весе россиянин Пётр Ян отреагировал на победу Шона О'Мэлли над Сонг Ядонгом на UFC 324.

UFC 2026. UFC 324, Лас-Вегас, США
Шон О'Мэлли (W) — Сонг Ядонг
25 января 2026, воскресенье. 06:30 МСК
Шон О'Мэлли
Окончено
UD
Сонг Ядонг

«Только проснулся. Что-нибудь важное случилось?» — написал Ян у себя в соцсетях.

Напомним, бой продлился все три раунда и завершился победой Шона О’Мэлли единогласным решением судей. Для Шона эта победа стала первой после двух подряд поражений от Мераба Двалишвили. Теперь на его счету 19 побед и три поражения в ММА. У Ядонга 19 побед и восемь поражений.

После боя Шон предложил Яну провести реванш.

Шон О'Мэлли победил Сонг Ядонга на UFC 324
