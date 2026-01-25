Шон О’Мэлли вызвал на бой Петра Яна

Бывший чемпион в легчайшем весе (до 61 кг) американец Шон О’Мэлли вызвал на бой действующего обладателя чемпионского титула UFC в той же весовой категории россиянина Петра Яна.

«У Петра Яна есть кое-что, что мне нужно. Уважение Мерабу, если он получит титульник следующим, он заслужил это, но, Пётр Ян, ты хочешь этот реванш, я хочу этот пояс. Управься с Мерабом, и тогда мы следующие», — сказал О’Мэлли сразу после боя с Сонг Ядонгом.

Сегодня, в ночь с 24 на 25 января, в Лас‑Вегасе (США) на турнире по смешанным единоборствам UFC 324, в соглавном событии, Шон О’Мэлли победил пятого номера рейтинга UFC в легчайшем весе (до 61 кг) китайца Сонг Ядонга единогласным решением судей.