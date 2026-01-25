Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Шон О’Мэлли вызвал на бой Петра Яна

Шон О’Мэлли вызвал на бой Петра Яна
Комментарии

Бывший чемпион в легчайшем весе (до 61 кг) американец Шон О’Мэлли вызвал на бой действующего обладателя чемпионского титула UFC в той же весовой категории россиянина Петра Яна.

UFC 2026. UFC 324, Лас-Вегас, США
Шон О'Мэлли (W) — Сонг Ядонг
25 января 2026, воскресенье. 06:30 МСК
Шон О'Мэлли
Окончено
UD
Сонг Ядонг

«У Петра Яна есть кое-что, что мне нужно. Уважение Мерабу, если он получит титульник следующим, он заслужил это, но, Пётр Ян, ты хочешь этот реванш, я хочу этот пояс. Управься с Мерабом, и тогда мы следующие», — сказал О’Мэлли сразу после боя с Сонг Ядонгом.

Сегодня, в ночь с 24 на 25 января, в Лас‑Вегасе (США) на турнире по смешанным единоборствам UFC 324, в соглавном событии, Шон О’Мэлли победил пятого номера рейтинга UFC в легчайшем весе (до 61 кг) китайца Сонг Ядонга единогласным решением судей.

Материалы по теме
Шон О'Мэлли победил Сонг Ядонга на UFC 324
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android