Джастин Гэтжи победил Пэдди Пимблетта и забрал чемпионский пояс UFC в лёгком весе

В ночь с 24 на 25 января в Лас-Вегасе (США) проходил первый номерной турнир UFC в 2026 году — UFC 324. Главным событием вечера стал бой за временный чемпионский пояс в лёгком весе, в котором сошлись американец Джастин Гэтжи и британец Пэдди Пимблетт.

Поединок продлился все пять раундов, по итогам которых Гэтжи выиграл бой единогласным решением судей (48-47, 49-46, 49-46).

Джастин превзошёл соперника по количеству акцентированных ударов и несколько раз создавал возможности для финиша, нанося серьёзный урон Пимблетту в течение боя. Однако поединок продлился все пять раундов. В итоге Гэтжи завоевал временный титул чемпиона в лёгком весе. В следующем бою ему, вероятнее всего, предстоит встреча с Илией Топурией.

У Гэтжи теперь 27 побед и пять поражений в ММА. Пимблетт же потерпел первое поражение в UFC. Всего в ММА у него 23 победы и четыре поражения.