Бокс/ММА

Появились судейские записки боя Джастин Гэтжи — Пэдди Пимблетт

Появились судейские записки боя Джастин Гэтжи — Пэдди Пимблетт
В ночь на 25 января в Лас-Вегасе проходил первый номерной турнир UFC в 2026 году — UFC 324. Главным событием вечера стал бой за временный чемпионский пояс в лёгком весе, в котором сошлись американец Джастин Гэтжи и британец Пэдди Пимблетт. Поединок продлился все пять раундов, по итогам которых Гэтжи выиграл бой единогласным решением судей (48-47, 49-46, 49-46). После боя были опубликованы судейские карточки.

UFC 2026. UFC 324, Лас-Вегас, США
Джастин Гэтжи (W) — Пэдди Пимблетт
25 января 2026, воскресенье. 07:00 МСК
Джастин Гэтжи
Окончено
UD
Пэдди Пимблетт

Двое рефери отдали Гэтжи четыре раунда из пяти: первый, второй, четвёртый и пятый (все по 10:9). Третий судья поставил такие же оценки, кроме пятого раунда, который, по его мнению, выиграл со счётом 10:9 британец.

Фото: UFC

Напомним, у Гэтжи теперь 27 побед и пять поражений в ММА. Пимблетт же потерпел первое поражение в UFC. Всего в ММА у него 23 победы и четыре поражения.

Джастин Гэтжи победил Пэдди Пимблетта и забрал чемпионский пояс UFC в лёгком весе
Гэтжи оборвал хайп Пимблетта! Ветеран жестоко избил британскую звезду
