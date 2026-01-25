Гэтжи победил Пимблетта в UFC, «Реал» обошёл «Барселону» в Ла Лиге. Главное к утру
На первом номерном турнире UFC в 2026 году — UFC 324, в главном событии вечера, в бою за временный чемпионский пояс в лёгком весе, американец Джастин Гэтжи победил британца Пэдди Пимблетта решением судей, мадридский «Реал» обыграл «Вильярреал» в матче Ла Лиги, первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко обыграла Викторию Мбоко из Канады и вышла в 1/4 финала AO-2026. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Джастин Гэтжи победил Пэдди Пимблетта и забрал чемпионский пояс UFC в лёгком весе.
- «Реал» обыграл «Вильярреал» в матче Ла Лиги и возглавил турнирную таблицу.
- Арина Соболенко обыграла Викторию Мбоко и вышла в 1/4 финала Australian Open — 2026.
- Умар Нурмагомедов победил Дейвисона Фигейреду на турнире UFC 324.
- Шон О'Мэлли победил Сонг Ядонга на UFC 324.
- 4 очка Кучерова не спасли «Тампу» от поражения в матче с «Коламбусом», у Воронкова гол.
- Карлос Алькарас обыграл Томми Пола в четвёртом круге Australian Open — 2026.
- Гол и пас Капризова не спасли «Миннесоту» от поражения в овертайме в матче с «Флоридой».
- «Ливерпуль» проиграл «Борнмуту» в матче 23-го тура АПЛ, пропустив на 90+5-й минуте.
- Сольберг лидирует после третьего дня Ралли Монте-Карло, Грязин сошёл.
