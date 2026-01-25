Гэтжи победил Пимблетта в UFC, «Реал» обошёл «Барселону» в Ла Лиге. Главное к утру

На первом номерном турнире UFC в 2026 году — UFC 324, в главном событии вечера, в бою за временный чемпионский пояс в лёгком весе, американец Джастин Гэтжи победил британца Пэдди Пимблетта решением судей, мадридский «Реал» обыграл «Вильярреал» в матче Ла Лиги, первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко обыграла Викторию Мбоко из Канады и вышла в 1/4 финала AO-2026. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».