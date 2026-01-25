Арман Царукян отреагировал на поражение Пэдди Пимблетта от Джастина Гэтжи

Первый номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Арман Царукян отреагировал на поражение британца Пэдди Пимблетта от американца Джастина Гэтжи в бою за временный чемпионский пояс UFC в лёгком весе.

«Этот клоун не смог побить Гэтжи, который был на антибиотиках», — написал Царукян у себя в соцсетях.

Напомним, Гэтжи доминировал над Пимблеттом большую часть боя, несколько раз имел шансы закончить поединок досрочно и нанёс сопернику серьёзный урон.

Что касается конфликта между Царукяном и Пимблеттом, он продолжается уже длительное время. Арман не раз заявлял, что Пимблетт получает продвижение за счёт пиар-машины UFC и не заслуживает боя за пояс.

