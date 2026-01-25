«Не забывайте, что ему почти 38 лет». Хабиб поздравил Гэтжи с победой над Пимблеттом

Бывший чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов поздравил американца Джастина Гэтжи с победой в поединке с британцем Пэдди Пимблеттом, прошедшем на турнире UFC 324.

«Джастин Гэтжи — абсолютная легенда, мои поздравления. Какой бой! И не забывайте, что Джастину почти 38 лет», — написал Хабиб Нурмагомедов на своей странице в социальных сетях.

Гэтжи доминировал над Пимблеттом большую часть боя, несколько раз имел шансы закончить поединок досрочно и нанёс сопернику серьёзный урон.

Поединок продлился все пять раундов, по итогам которых Гэтжи выиграл бой единогласным решением судей (48-47, 49-46, 49-46).

У Гэтжи теперь 27 побед и пять поражений в ММА. Пимблетт же потерпел первое поражение в UFC. Всего в ММА у него 23 победы и четыре поражения.