Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Не забывайте, что ему почти 38 лет». Хабиб поздравил Гэтжи с победой над Пимблеттом

«Не забывайте, что ему почти 38 лет». Хабиб поздравил Гэтжи с победой над Пимблеттом
Комментарии

Бывший чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов поздравил американца Джастина Гэтжи с победой в поединке с британцем Пэдди Пимблеттом, прошедшем на турнире UFC 324.

UFC 2026. UFC 324, Лас-Вегас, США
Джастин Гэтжи (W) — Пэдди Пимблетт
25 января 2026, воскресенье. 07:00 МСК
Джастин Гэтжи
Окончено
UD
Пэдди Пимблетт

«Джастин Гэтжи — абсолютная легенда, мои поздравления. Какой бой! И не забывайте, что Джастину почти 38 лет», — написал Хабиб Нурмагомедов на своей странице в социальных сетях.

Гэтжи доминировал над Пимблеттом большую часть боя, несколько раз имел шансы закончить поединок досрочно и нанёс сопернику серьёзный урон.

Поединок продлился все пять раундов, по итогам которых Гэтжи выиграл бой единогласным решением судей (48-47, 49-46, 49-46).

У Гэтжи теперь 27 побед и пять поражений в ММА. Пимблетт же потерпел первое поражение в UFC. Всего в ММА у него 23 победы и четыре поражения.

Материалы по теме
UFC 324: Хайлайт — временный чемпион! Гэтжи одержал победу над Пимблеттом. LIVE
Live
UFC 324: Хайлайт — временный чемпион! Гэтжи одержал победу над Пимблеттом. LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android