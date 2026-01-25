Скидки
Главная Бокс/ММА Новости

UFC 324: результаты боев, кто победил

Результаты турнира UFC 324, на котором Гэтжи победил Пимблетта
В ночь с 24 на 25 января мск в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 324, в главном поединке которого встречались в бою за титул временного чемпиона в лёгком весе американец Джастин Гэтжи и англичанин Пэдди Пимблетт.

В главном поединке турнира победу одержал Гэтжи.

«Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с результатами всех поединков турнира.

Результаты поединков турнира UFC 324:

  • Джастин Гэтжи победил Пэдди Пимблетта единогласным решением (48-47, 49-46, 49-46) и стал временным чемпионом в легком весе;
  • Шон О'Мэлли победил Сонг Ядонга единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28);
  • Вальдо Кортес-Акоста победил Деррика Льюиса техническим нокаутом (раунд 2, 3:14);
  • Наталия Силва победила Роуз Намаюнас единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28);
  • Жан Силва победил Арнольда Аллена единогласным решением (30-27, 29-28, 29-28);
  • Умар Нурмагомедов победил Дейвисона Фигейреду единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27);
  • Атеба Готье победил Андрея Пуляева единогласным решением (30-27, 29-28, 29-28);
  • Никита Крылов победил Модестаса Букаускаса техническим нокаутом (раунд 3, 4:57);
  • Алекс Перес победил Чарльса Джонсона техническим нокаутом (раунд 1, 3:16);
  • Джош Хокит победил Дензела Фримана техническим нокаутом (раунд 1, 4:59);
  • Тай Коул Миллер победил Адама Фьюджитта техническим нокаутом (раунд 1, 4:59).
