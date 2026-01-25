Результаты турнира UFC 324, на котором Гэтжи победил Пимблетта

В ночь с 24 на 25 января мск в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 324, в главном поединке которого встречались в бою за титул временного чемпиона в лёгком весе американец Джастин Гэтжи и англичанин Пэдди Пимблетт.

В главном поединке турнира победу одержал Гэтжи.

«Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с результатами всех поединков турнира.

Результаты поединков турнира UFC 324: