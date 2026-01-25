Мовсар Евлоев одним словом отреагировал на победу Умара Нурмагомедова на UFC 324

Первый номер рейтинга UFC в полулёгком весе (до 65 кг) россиянин Мовсар Евлоев отреагировал на победу своего соотечественника Умара Нурмагомедова, одержанную на турнире UFC 324 в поединке с бразильцем Дейвисоном Фигейреду. Спортсмены встречались в ночь с 24 на 25 января мск. Бой продлился все три раунда и завершился победой россиянина единогласным решением.

«Уверенно», — написал Евлоев на своей странице в социальных сетях.

Для Нурмагомедова эта победа стала 20-й в смешанных единоборствах. Также на его счету одно поражение. Фигейреду потерпел шестое поражение. Также у него 25 побед и одна ничья.

