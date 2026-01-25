Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Представлены судейские записки боя Шона О'Мэлли и Сонг Ядонга на UFC 324

Представлены судейские записки боя Шона О'Мэлли и Сонг Ядонга на UFC 324
Комментарии

В ночь с 24 на 25 января мск, в Лас Вегасе (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 324, в соглавном событии которого встречались американец Шон О’Мэлли и представитель Китая Сонг Ядонг. Спортсмены выступают в легчайшем весе (до 61 кг). Противостояние продлилось все три раунда и завершилось победой американца единогласным решением судей.

UFC 2026. UFC 324, Лас-Вегас, США
Шон О'Мэлли (W) — Сонг Ядонг
25 января 2026, воскресенье. 06:30 МСК
Шон О'Мэлли
Окончено
UD
Сонг Ядонг

После боя пресс-служба промоушена поделилась официальными судейскими записками, которыми делится «Чемпионат».

Фото: https://t.me/ufceurasia

Для Шона эта победа стала 19-й в ММА. Также на его счету три поражения. Сонг потерпел девятое поражение. Кроме того, в его активе 22 победы и одна ничья.

Материалы по теме
Не лучший бой О'Мэлли. Разогнался только к третьему раунду, но одолел китайца
Не лучший бой О'Мэлли. Разогнался только к третьему раунду, но одолел китайца

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android