Представлены судейские записки боя Шона О'Мэлли и Сонг Ядонга на UFC 324

В ночь с 24 на 25 января мск, в Лас Вегасе (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 324, в соглавном событии которого встречались американец Шон О’Мэлли и представитель Китая Сонг Ядонг. Спортсмены выступают в легчайшем весе (до 61 кг). Противостояние продлилось все три раунда и завершилось победой американца единогласным решением судей.

После боя пресс-служба промоушена поделилась официальными судейскими записками, которыми делится «Чемпионат».

Фото: https://t.me/ufceurasia

Для Шона эта победа стала 19-й в ММА. Также на его счету три поражения. Сонг потерпел девятое поражение. Кроме того, в его активе 22 победы и одна ничья.

Главные новости дня: