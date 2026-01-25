Умар Нурмагомедов высказался о возможном реванше с Мерабом Двалишвили

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Умар Нурмагомедов выразил готовность провести реванш с представителем Грузии Мерабом Двалишвили.

«Если мне дадут реванш с Мерабом, я буду готов. Это не имеет значения. Правда не имеет значения. Я не пытаюсь найти для себя лёгкий бой. Любой из парней. Просто пришлите мне локацию. Всё может случиться. Иногда, когда следующий претендент получает травму, можно воспользоваться шансом», — сказал Нурмагомедов в интервью на ESPN MMA после победы в поединке с бразильцем Дейвисоном Фигейреду на турнире UFC 324.

Нурмагомедов и Двалишвили встречались на UFC 311 в январе прошлого года. Умар проиграл единогласным решением судей.

