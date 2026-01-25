Скидки
Бокс/ММА

Умар Нурмагомедов высказался о возможном реванше с Мерабом Двалишвили

Умар Нурмагомедов высказался о возможном реванше с Мерабом Двалишвили
Комментарии

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Умар Нурмагомедов выразил готовность провести реванш с представителем Грузии Мерабом Двалишвили.

UFC 2026. UFC 324, Лас-Вегас, США
Умар Нурмагомедов (W) — Дейвисон Фигейреду
25 января 2026, воскресенье. 04:15 МСК
Умар Нурмагомедов
Окончено
UD
Дейвисон Фигейреду

«Если мне дадут реванш с Мерабом, я буду готов. Это не имеет значения. Правда не имеет значения. Я не пытаюсь найти для себя лёгкий бой. Любой из парней. Просто пришлите мне локацию. Всё может случиться. Иногда, когда следующий претендент получает травму, можно воспользоваться шансом», — сказал Нурмагомедов в интервью на ESPN MMA после победы в поединке с бразильцем Дейвисоном Фигейреду на турнире UFC 324.

Нурмагомедов и Двалишвили встречались на UFC 311 в январе прошлого года. Умар проиграл единогласным решением судей.

Комментарии
