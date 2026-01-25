Пётр Ян: я не выбираю себе соперников

32-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в легчайшем весе россиянин Пётр Ян отреагировал на вызов его на бой Шоном О'Мэлли.

«Я не выбираю себе соперников. Кого бы UFC ни поставило передо мной в следующий раз, его не ждёт лёгкая прогулка», — написал Пётр Ян в своих социальных сетях.

Сегодня, в ночь с 24 на 25 января, в Лас‑Вегасе (США) на турнире по смешанным единоборствам UFC 324, в соглавном событии, Шон О’Мэлли победил пятого номера рейтинга UFC в легчайшем весе (до 61 кг) китайца Сонг Ядонга единогласным решением судей.

После поединка О'Мэлли вызвал Яна на бой. Ранее Ян сообщил, что, вероятно, его следующий бой станет ещё одним реваншем с Мерабом Двалишвили.