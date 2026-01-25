Умар Нурмагомедов: UFC намерен сделать реванш Ян — Двалишвили. Я не хочу ждать

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Умар Нурмагомедов после победы в поединке с представителем Бразилии Дейвисоном Фигейреду на UFC 324 выразил желание вновь выйти в октагон как можно скорее.

«Сейчас, насколько я слышал, UFC собирается сделать реванш между Мерабом Двалишвили и Петром Яном. Они уже пытаются назначить бой на март, май или апрель — неважно. Но я не хочу ждать. Я хочу драться», — сказал Нурмагомедов в интервью на ESPN MMA.

Напомним, Нурмагомедов и Фигейреду встречались в ночь с 24 на 25 января мск. Бой продлился все три раунда и завершился победой россиянина единогласным решением.

