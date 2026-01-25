Дана Уайт отреагировал на заявление Макгрегора о недействительности контракта с UFC

Президент UFC Дана Уайт прокомментировал недавние заявления ирландского бойца смешанных единоборств (ММА) бойца Конора Макгрегора. Ранее спортсмен заявлял, что его контракт с промоушеном якобы утратил силу.

По словам ирландца, соглашение UFC с Paramount фактически уничтожило основу его контракта, который был привязан к продажам pay-per-view.

«У них новая сделка с Paramount… И мой контракт, по сути, сейчас недействителен, потому что больше нет PPV, тогда как мой контракт был основан именно на продажах PPV. Я самый прибыльный PPV-боец в истории. Система PPV закончена. Мне положен новый контракт», — говорил Макгрегор.

«Ничего не слышал об этом. Нет», – приводит слова Уайта портал Home of Fight в социальных сетях со ссылкой на UFC.

