Хабиб поздравил Умара Нурмагомедова с победой над Фигейреду

Российский боец, бывший чемпион UFC, а ныне член Зала славы Хабиб Нурмагомедов поздравил своего двоюродного брата Умара Нурмагомедова с победой в поединке с бразильцем Дейвисоном Фигейреду.

«Поздравляю, брат, с очередной победой», — написал Хабиб Нурмагомедов на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Нурмагомедов и Фигейреду встречались в ночь с 24 на 25 января мск. Бой продлился все три раунда и завершился победой россиянина единогласным решением. Перед поединком Дейвисон Фигейреду не смог уложиться в установленный весовой лимит. В результате нарушения регламента Фигейреду должен будет перечислить Умару 25% своего гонорара за этот бой.