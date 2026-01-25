Скидки
Хабиб поздравил Умара Нурмагомедова с победой над Фигейреду

Комментарии

Российский боец, бывший чемпион UFC, а ныне член Зала славы Хабиб Нурмагомедов поздравил своего двоюродного брата Умара Нурмагомедова с победой в поединке с бразильцем Дейвисоном Фигейреду.

«Поздравляю, брат, с очередной победой», — написал Хабиб Нурмагомедов на своей странице в социальных сетях.

UFC 2026. UFC 324, Лас-Вегас, США
Умар Нурмагомедов (W) — Дейвисон Фигейреду
25 января 2026, воскресенье. 04:15 МСК
Умар Нурмагомедов
Окончено
UD
Дейвисон Фигейреду

Напомним, Нурмагомедов и Фигейреду встречались в ночь с 24 на 25 января мск. Бой продлился все три раунда и завершился победой россиянина единогласным решением. Перед поединком Дейвисон Фигейреду не смог уложиться в установленный весовой лимит. В результате нарушения регламента Фигейреду должен будет перечислить Умару 25% своего гонорара за этот бой.

