Умар Нурмагомедов: дайте мне Брока Леснара. Буду готов

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Умар Нурмагомедов, выступающий в легчайшем весе UFC, признался, что готов провести следующий поединок с любым оппонентом. Ранее спортсмен одолел представителя Бразилии Дейвисона Фигейреду.

«Готов драться с кем угодно. Может быть, в UFC не захотят сводить двух претендентов и решат кого-то поберечь… Дайте мне кого угодно. Мне всё равно, даже Брок Леснар, как однажды сказал Ислам. Даже Брок Леснар. Я буду готов», — сказал Нурмагомедов в интервью на ESPN MMA.

Напомним, бой Нурмагомедов и Фигейреду проходил в ночь с 24 на 25 января мск на турнире UFC 324. Поединок продлился все три раунда и завершился победой Умара единогласным решением.

