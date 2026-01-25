Скидки
Умар Нурмагомедов: дайте мне Брока Леснара. Буду готов

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Умар Нурмагомедов, выступающий в легчайшем весе UFC, признался, что готов провести следующий поединок с любым оппонентом. Ранее спортсмен одолел представителя Бразилии Дейвисона Фигейреду.

UFC 2026. UFC 324, Лас-Вегас, США
Умар Нурмагомедов (W) — Дейвисон Фигейреду
25 января 2026, воскресенье. 04:15 МСК
Умар Нурмагомедов
Окончено
UD
Дейвисон Фигейреду

«Готов драться с кем угодно. Может быть, в UFC не захотят сводить двух претендентов и решат кого-то поберечь… Дайте мне кого угодно. Мне всё равно, даже Брок Леснар, как однажды сказал Ислам. Даже Брок Леснар. Я буду готов», — сказал Нурмагомедов в интервью на ESPN MMA.

Напомним, бой Нурмагомедов и Фигейреду проходил в ночь с 24 на 25 января мск на турнире UFC 324. Поединок продлился все три раунда и завершился победой Умара единогласным решением.

