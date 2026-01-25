Скидки
Бокс/ММА

Экс-чемпион UFC Доминик Круз введён в Зал славы

Экс-чемпион UFC Доминик Круз введён в Зал славы
Бывший чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американский боец Доминик Круз был введён в Зал славы промоушена. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Напомним, Круз объявил о завершении карьеры в феврале 2025 года, незадолго до поединка на турнире UFC Fight Night 252, который впоследствии был отменён.

Круз стал первым бойцом, введённым в Зал славы в 2026 году.

39-летний Круз не дрался с августа 2022 года, когда на турнире UFC on ESPN 41 проиграл нокаутом эквадорцу Марлону Вере.

Доминик Круз провёл 28 боёв в профессиональных смешанных единоборствах, в которых одержал 24 победы и потерпел два поражения.

