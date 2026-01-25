Царукян: абсолютно незаслуженный титульный бой для Пимблетта

Первый номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Арман Царукян отреагировал на поражение британца Пэдди Пимблетта от американца Джастина Гэтжи в бою за временный чемпионский пояс UFC в лёгком весе.

«Вот что происходит, когда тебя дарят возможности и искусственно продвигают в рейтингах. Абсолютно незаслуженный титульный бой для Пэдди.

Поздравления Джастину. Он показал настоящее сердце и, в отличие от некоторых, будет готов вступить в бой со мной. Уважение», — написал на своей странице в социальных сетях Арман Царукян.

Гэтжи доминировал над Пимблеттом большую часть боя, несколько раз имел шансы закончить поединок досрочно и нанёс сопернику серьёзный урон.

Что касается конфликта между Царукяном и Пимблеттом, он продолжается уже длительное время. Арман не раз заявлял, что Пимблетт получает продвижение за счёт пиар-машины UFC и не заслуживает боя за пояс.