Махачев — после поражения Пимблетта: что было подано на блюдечке, оказалось несъедобным

Махачев — после поражения Пимблетта: что было подано на блюдечке, оказалось несъедобным
Чемпион UFC в полусреднем весе Ислам Махачев по окончании турнира UFC 324 опубликовал новый пост.

«То, что было подано на блюдечке, оказалось несъедобным», — написал Махачев на своей странице в социальных сетях, добавив хештег UFC 324.

В главном событии UFC 324 встречались американец Джастин Гэтжи и британец Пэдди Пимблетт. Это был бой за титул временного чемпиона лиги в лёгком весе. Американец победил британца единогласным решением судей (48-47, 49-46, 49-46).

UFC 2026. UFC 324, Лас-Вегас, США
Джастин Гэтжи (W) — Пэдди Пимблетт
25 января 2026, воскресенье. 07:00 МСК
Джастин Гэтжи
Окончено
UD
Пэдди Пимблетт

Махачев был в числе людей, которые недоумевали, почему Пимблетт получил титульный бой, обойдя в этом праве Армана Царукяна.

