Порье отреагировал на победу Гэтжи в бою с Пимблеттом на UFC 324

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе американец Дастин Порье высказался о недавнем поединке между своим соотечественником Джастином Гэтжи и представителем Великобритании Пэдди Пимблеттом. Поединок, проходивший в ночь с 24 на 25 января мск, продлился все пять раундов, по итогам которых Гэтжи победил единогласным решением судей (48-47, 49-46, 49-46).

«Добро пожаловать в высшую лигу, Патрик! Один балл в пользу легенд. #UFC324», — написал Порье на своей странице в социальных сетях.

За счёт победы в бою с Пимблеттом Гэтжи завоевал временный чемпионский пояс UFC в лёгком весе.

