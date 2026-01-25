«Посмотри на своё лицо, ублюдок». Гэтжи — о том, что он сказал Пимблетту после боя

Американский боец смешанных единоборств, новоиспечённый временный чемпион UFC в лёгком весе Джастин Гэтжи раскрыл, что он сказал Пэдди Пимблетту после поединка на турнире UFC 324.

«Я хотел его финишировать. Я преподал ему урок. Он говорил, что моё лицо уже не будет прежним после боя, а его лицо никак не изменится. И как только бой закончился, я сказал ему: «Посмотри на своё лицо, ублюдок», — сказал Джастин Гэтжи на пресс-конференции после боя.

Гэтжи доминировал над Пимблеттом большую часть боя, несколько раз имел шансы закончить поединок досрочно и нанёс сопернику серьёзный урон.

Поединок продлился все пять раундов, по итогам которых Гэтжи выиграл бой единогласным решением судей (48-47, 49-46, 49-46).

У Гэтжи теперь 27 побед и пять поражений в ММА. Пимблетт же потерпел первое поражение в UFC. Всего в ММА у него 23 победы и четыре поражения.