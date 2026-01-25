Рэймонд Мураталья победил Энди Круса и сохранил титул IBF в лёгком весе

В Лас-Вегасе (США) состоялся титульный поединок в лёгком весе по версии IBF, в котором непобеждённый американский боксёр Рэймонд Мураталья встречался с кубинцем Энди Крусом. Бой завершился победой Муратальи большинством судейских голосов.
По итогам 12 раундов судьи отдали победу Рэймонду со счётом 114-114 и 116-112, 118-110. Таким образом, американец сохранил чемпионский пояс IBF.
Крус потерпел первое поражение в профессиональной карьере. Также в его активе шесть побед. Мураталья одержал 24-ю победу на профессиональном уровне. Американец ни разу не проигрывал.
Крус после боя заявил, что, по его мнению, сделал достаточно для победы, не став при этом оправдываться за результат.