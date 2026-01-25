Рэймонд Мураталья победил Энди Круса и сохранил титул IBF в лёгком весе

В Лас-Вегасе (США) состоялся титульный поединок в лёгком весе по версии IBF, в котором непобеждённый американский боксёр Рэймонд Мураталья встречался с кубинцем Энди Крусом. Бой завершился победой Муратальи большинством судейских голосов.

По итогам 12 раундов судьи отдали победу Рэймонду со счётом 114-114 и 116-112, 118-110. Таким образом, американец сохранил чемпионский пояс IBF.

Крус потерпел первое поражение в профессиональной карьере. Также в его активе шесть побед. Мураталья одержал 24-ю победу на профессиональном уровне. Американец ни разу не проигрывал.

Крус после боя заявил, что, по его мнению, сделал достаточно для победы, не став при этом оправдываться за результат.

Главные новости дня: