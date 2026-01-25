Пэдди Пимблетт высказался после поражения в бою с Джастином Гэтжи на UFC 324

Британский боец смешанных единоборств Пэдди Пимблетт прокомментировал поражение, которое потерпел в поединке с американцем Джастином Гэтжи на турнира UFC 324. Спортсмены сражались за временный чемпионский пояс UFC в лёгком весе. Для Пэдди это поражение стало первым в рамках промоушена Даны Уайта.

«Я хотел уйти с этим поясом, и я знаю, насколько я жёсткий боец. Мне не нужно никому это доказывать. Я хотел уйти с поясом, но если уж проигрывать, то только Джастину, которого я смотрел с детства. Это показывает, почему он легенда», — приводит слова Пимблетта The Independent.

