Бокс/ММА

Пэдди Пимблетт высказался после поражения в бою с Джастином Гэтжи на UFC 324

Британский боец смешанных единоборств Пэдди Пимблетт прокомментировал поражение, которое потерпел в поединке с американцем Джастином Гэтжи на турнира UFC 324. Спортсмены сражались за временный чемпионский пояс UFC в лёгком весе. Для Пэдди это поражение стало первым в рамках промоушена Даны Уайта.

UFC 2026. UFC 324, Лас-Вегас, США
Джастин Гэтжи (W) — Пэдди Пимблетт
25 января 2026, воскресенье. 07:00 МСК
Джастин Гэтжи
Окончено
UD
Пэдди Пимблетт

«Я хотел уйти с этим поясом, и я знаю, насколько я жёсткий боец. Мне не нужно никому это доказывать. Я хотел уйти с поясом, но если уж проигрывать, то только Джастину, которого я смотрел с детства. Это показывает, почему он легенда», — приводит слова Пимблетта The Independent.

