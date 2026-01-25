Пимблетт ответил, справедлив ли судейский счёт его боя с Гэтжи на UFC 324

Британский боец смешанных единоборств (ММА) Пэдди Пимблетт высказался о поединке с представителем США Джастином Гэтжи. Спортсмены встречались в ночь с 24 на 25 января мск. Бой продлился все пять раундов, по итогам которых Гэтжи победил единогласным решением судей (48-47, 49-46, 49-46). За счёт победы Джастин завоевал временный чемпионский пояс UFC в лёгком весе.

«Считаю, что 48-47 — справедливый счёт. Он попал мне по корпусу в первом раунде, прямо в солнечное сплетение, и это сработало. До этого момента я думал, что выиграл раунд. Мне 31, и это ещё не конец — вы ещё увидите меня в деле», — приводит слова Пимблетта The Independent.