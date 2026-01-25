Умар Нурмагомедов: спарринг-партнёры доставили мне больше хлопот, чем Фигейреду

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Умар Нурмагомедов, выступающий в легчайшем весе UFC, рассказал, что его спарринг-партнёры перед поединком с Дейвисоном Фигейреду доставили ему больше хлопот, чем бразилец в поединке.

«Я ожидал, что бой будет тяжёлым, но мои спарринг-партнёры, Манел Капе и Магомед Магомедов, в последний месяц доставили мне больше хлопот. Я старался изо всех сил, пытался драться как убийца, но, когда твой противник не вступает в бой, трудно показать конкурентоспособное выступление», — сказал Умар Нурмагомедов на пресс-конференции после боя.

Напомним, бой Нурмагомедова и Фигейреду проходил в ночь с 24 на 25 января мск на турнире UFC 324. Поединок продлился все три раунда и завершился победой Умара единогласным решением.