Стали известны обладатели бонусов на турнире UFC 324. В их числе россиянин

В ночь с 24 на 25 января мск в Лас-Вегасе (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 324. Главным событием вечера стал бой в лёгком весе между американцем Джастином Гэтжи и британцем Пэдди Пимблеттом. Победу единогласным решением судей одержал Гэтжи, завоевав временный титул в лёгком весе. Оба бойца получили бонус по $ 100 тыс. за лучший бой вечера.

UFC 2026. UFC 324, Лас-Вегас, США
Джастин Гэтжи (W) — Пэдди Пимблетт
25 января 2026, воскресенье. 07:00 МСК
Джастин Гэтжи
Окончено
UD
Пэдди Пимблетт

Два бонуса за лучшее выступление вечера достались участникам ранних предварительных боёв: Тай Коул Миллер заработал $ 100 тыс. за досрочную победу в первом раунде в поединке с Адамом Фьюджиттом, а Джош Хокит получил такой же бонус за нокаут в первом раунде в бою с Дензелом Фриманом.

Кроме того, на UFC 324 впервые присуждался бонус в $ 25 тыс. за досрочную победу. В числе получивших его Вальдо Кортес-Акоста за победу техническим нокаутом в бою с бывшим претендентом на титул в тяжёлом весе Дерриком Льюисом и российский тяжеловес Никита Крылов за технический нокаут в поединке с Модестастой Букаускасом.

UFC 2026. UFC 324, Лас-Вегас, США
Никита Крылов (W) — Модестас Букаускас
25 января 2026, воскресенье. 03:25 МСК
Никита Крылов
Окончено
KO
Модестас Букаускас

Всего на бонусы за выступления на UFC 324 было выделено $ 450 тыс. Турнир стал первой трансляцией UFC в рамках нового медиасоглашения с Paramount.

