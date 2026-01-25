Стали известны обладатели бонусов на турнире UFC 324. В их числе россиянин

В ночь с 24 на 25 января мск в Лас-Вегасе (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 324. Главным событием вечера стал бой в лёгком весе между американцем Джастином Гэтжи и британцем Пэдди Пимблеттом. Победу единогласным решением судей одержал Гэтжи, завоевав временный титул в лёгком весе. Оба бойца получили бонус по $ 100 тыс. за лучший бой вечера.

Два бонуса за лучшее выступление вечера достались участникам ранних предварительных боёв: Тай Коул Миллер заработал $ 100 тыс. за досрочную победу в первом раунде в поединке с Адамом Фьюджиттом, а Джош Хокит получил такой же бонус за нокаут в первом раунде в бою с Дензелом Фриманом.

Кроме того, на UFC 324 впервые присуждался бонус в $ 25 тыс. за досрочную победу. В числе получивших его Вальдо Кортес-Акоста за победу техническим нокаутом в бою с бывшим претендентом на титул в тяжёлом весе Дерриком Льюисом и российский тяжеловес Никита Крылов за технический нокаут в поединке с Модестастой Букаускасом.

Всего на бонусы за выступления на UFC 324 было выделено $ 450 тыс. Турнир стал первой трансляцией UFC в рамках нового медиасоглашения с Paramount.