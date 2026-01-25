Скидки
Джастин Гэтжи заработал $ 1 млн за карьеру бонусами от UFC

Джастин Гэтжи заработал $ 1 млн за карьеру бонусами от UFC
Комментарии

По итогам турнира UFC 324, который прошёл в Лас-Вегасе (штат Невада, США) в ночь с 24 на 25 января 2026 года, Джастин Гэтжи заработал бонус за лучший бой вечера по итогам поединка с англичанином Пэдди Пимблеттом.

UFC 2026. UFC 324, Лас-Вегас, США
Джастин Гэтжи (W) — Пэдди Пимблетт
25 января 2026, воскресенье. 07:00 МСК
Джастин Гэтжи
Окончено
UD
Пэдди Пимблетт

Напомним, по новым правилам бонусы составляют $ 100 тыс., что означает их увеличение в два раза — ранее бонусы составляли $ 50 тыс.

Таким образом, Гэтжи за карьеру заработал уже $ 1 млн бонусами.

Напомним, начиная с турнира UFC 324 был введён дополнительный бонус — отныне каждый боец, одержавший досрочную победу, получит дополнительные $ 25 тыс. к гонорару. На минувшем турнире было одержано пять досрочных побед.

Комментарии
