Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Видео: Хабиб смотрел матч «Ливерпуля» перед боем Умара Нурмагомедова на UFC 324

Видео: Хабиб смотрел матч «Ливерпуля» перед боем Умара Нурмагомедова на UFC 324
Комментарии

Прославленный российский боец смешанных единоборств (ММА) Хабиб Нурмагомедов включил трансляцию матча английской Премьер-лиги между «Борнмутом» и «Ливерпулем» (3:2) перед поединком своего двоюродного брата Умара Нурмагомедова на UFC 324 в ночь с 24 на 25 января мск. Видеозаписью на своей странице в социальных сетях поделился Ислам Махачев.

UFC 2026. UFC 324, Лас-Вегас, США
Умар Нурмагомедов (W) — Дейвисон Фигейреду
25 января 2026, воскресенье. 04:15 МСК
Умар Нурмагомедов
Окончено
UD
Дейвисон Фигейреду

Хабиб смотрит матч АПЛ перед боем Умара Нурмагомедова на UFC 324:

На UFC 324 Умар встречался с представителем Бразилии Дейвисоном Фигейреду. Бой продлился все три раунда и завершился победой российского спортсмена единогласным решением.

Для Нурмагомедова эта победа стала 20-й в ММА. Также на его счету одно поражение. Фигейреду потерпел шестое поражение. Также у него 25 побед и одна ничья.

Материалы по теме
Без проблем и без искр. Нурмагомедов победил, но титульник не получит
Без проблем и без искр. Нурмагомедов победил, но титульник не получит
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android