Видео: Хабиб смотрел матч «Ливерпуля» перед боем Умара Нурмагомедова на UFC 324

Прославленный российский боец смешанных единоборств (ММА) Хабиб Нурмагомедов включил трансляцию матча английской Премьер-лиги между «Борнмутом» и «Ливерпулем» (3:2) перед поединком своего двоюродного брата Умара Нурмагомедова на UFC 324 в ночь с 24 на 25 января мск. Видеозаписью на своей странице в социальных сетях поделился Ислам Махачев.

Хабиб смотрит матч АПЛ перед боем Умара Нурмагомедова на UFC 324:

На UFC 324 Умар встречался с представителем Бразилии Дейвисоном Фигейреду. Бой продлился все три раунда и завершился победой российского спортсмена единогласным решением.

Для Нурмагомедова эта победа стала 20-й в ММА. Также на его счету одно поражение. Фигейреду потерпел шестое поражение. Также у него 25 побед и одна ничья.