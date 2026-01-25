Скидки
Бокс/ММА

Умар Нурмагомедов обозначил возможные сценарии титульной гонки в легчайшем весе UFC

Умар Нурмагомедов обозначил возможные сценарии титульной гонки в легчайшем весе UFC
Комментарии

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Умар Нурмагомедов на своей странице в социальных сетях поделился видением дальнейшего развития событий в легчайшем весе UFC, чемпионом которого в данный момент является Пётр Ян. Ранее Нурмагомедов одержал победу в поединке с бразильцем Дейвисоном Фигейреду. Спортсмены встречались на UFC 324.

UFC 2026. UFC 324, Лас-Вегас, США
Умар Нурмагомедов (W) — Дейвисон Фигейреду
25 января 2026, воскресенье. 04:15 МСК
Умар Нурмагомедов
Окончено
UD
Дейвисон Фигейреду

Нурмагомедов предложил два возможных сценария. В первом случае Ян может провести титульный бой с Шоном О’Мэлли, в то время как Умар встретится с Мерабом Двалишвили в претендентском поединке. Во втором варианте чемпионский бой может состояться между Яном и Двалишвили, а Нурмагомедов же проведёт поединок с О’Мэлли — также за статус следующего претендента на титул.

