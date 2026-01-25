Скидки
Главная Бокс/ММА Новости

Мясников: Гэтжи удивил, показал уровень старой школы Пимблетту
Российский боец ММА Валерий Мясников прокомментировал победу Джастина Гэтжи в поединке с Пэдди Пимблеттом.

UFC 2026. UFC 324, Лас-Вегас, США
Джастин Гэтжи (W) — Пэдди Пимблетт
25 января 2026, воскресенье. 07:00 МСК
Джастин Гэтжи
Окончено
UD
Пэдди Пимблетт

«Гэтжи удивил в этом бою, честно. Думал, что Пимблетт без всяких проблем заберёт в борьбе. Но всё оказалось не так просто. Здесь, конечно, ещё вопросы к Пэдди, почему он попробовал бороться только в пятом раунде, когда уже не осталось сил. Рубиться с Гэтжи — идея не лучшая.

Джастин сегодня красавчик. Показал уровень старой школы. Думал, что в третьем раунде Джастин сильно устал, но оказалось, что он просто взял паузу, чтобы включиться в чемпионских раундах. Для него поединок получился очень грамотным. Думаю, что теперь Гэтжи подерётся за титул с Топурией. А вот Пимблетт может встретиться с Арманом Царукяном. Не зря же у них был конфликт», — сказал Мясников в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

