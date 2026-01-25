Представлены судейские записки боя Никиты Крылова и Модестаса Букаускаса на UFC 324

В ночь с 24 на 25 января в Лас-Вегасе, США, состоялся первый номерной турнир года — UFC 324. в рамках предварительного карда россиянин Никита Крылов провёл бой с представителем Литвы Модестасом Букаускасом.
Бой завершился победой Крылова техническим нокаутом на последних секундах третьего раунда.
После боя пресс-служба промоушена поделилась официальными судейскими записками.
Согласно запискам, к моменту нокаута Крылов побеждал в поединке по очкам. Двое судей отдали первые два раунда Никите, ещё один арбитр поставил ничейный исход по итогам двух пятиминуток.
Для россиянина эта победа стала 30-й в смешанных единоборствах.