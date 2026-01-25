Скидки
Илия Топурия раскритиковал Пэдди Пимблетта за выступление на UFC 324

Комментарии

Непобеждённый 29-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в лёгком весе испано-грузин Илия Топурия раскритиковал выступление пятого номера рейтинга UFC в категории до 70 кг англичанина Пэдди Пимблетта в бою с американцем Джастином Гэтжи. Поединок продлился все пять раундов и завершился победой Хайлайта единогласным решением судей. Таким образом, Джастин стал новым временным чемпионом UFC.

UFC 2026. UFC 324, Лас-Вегас, США
Джастин Гэтжи (W) — Пэдди Пимблетт
25 января 2026, воскресенье. 07:00 МСК
Джастин Гэтжи
Окончено
UD
Пэдди Пимблетт

«Маленькая сосиска, всё, что тебе нужно было сделать, — побить 38-летнего парня. Ты только что потерял самый большой гонорар в своей жизни. Ты бы разбогател, если бы победил», — написал Топурия на своей странице в социальной сети Х.

