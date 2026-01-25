«Хотел сообщить тебе, чтобы ты готовился, хотя итак проиграешь». Топурия обратился к Гэтжи
Непобеждённый 29-летний действующий обладатель титула UFC в лёгком весе испано-грузин Илия Топурия поздравил американца Джастина Гэтжи с победой в бою с англичанином Пэдди Пимблеттом и завоеванием временного чемпионского пояса UFC в категории до 70 кг. Кроме того, Матадор оставил представителю США дерзкое послание.
UFC 2026. UFC 324, Лас-Вегас, США
Джастин Гэтжи (W) — Пэдди Пимблетт
25 января 2026, воскресенье. 07:00 МСК
Джастин Гэтжи
Окончено
UD
Пэдди Пимблетт
«Джастин, всё, что я могу сказать, — поздравляю. И я бы хотел сообщить тебе, чтобы ты готовился, хотя ты всё равно проиграешь», — написал Топурия на своей странице в социальной сети Х.
Ранее Илия Топурия раскритиковал Пэдди Пимблетта за выступление в бою с Джастином Гэтжи на турнире UFC 324.
