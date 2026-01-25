Уайт признал несправедливое отношение к Царукяну, сообщив, когда Арман вернётся в октагон

Президент UFC Дана Уайт согласился с мнением большинства фанатов в том, что руководство североамериканской организации поступало несправедливо в отношении первого номера рейтинга UFC в лёгком весе, который представляет Россию и Армению, Армана Царукяна, не дав тому возможность бороться за титул временного чемпиона UFC в категории до 70 кг.

«Да, это так. Они все правы. Может ли Арман выступить на турнире UFC в Белом доме? Не могу ответить вам точно, но, вероятно, да», – сказал Уайт на пресс-конференции после турнира UFC 324.

Арману Царукяну 29 лет. В профессиональном рекорде в ММА российско-армянского бойца 23 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, и три поражения. В качестве профессионала Ахалкалакец дебютировал в смешанных единоборствах в сентябре 2015 года.