«Эй, будь проще». Хабиб провёл битву взглядов между Камару Усманом и Исламом Махачевым

37-летний член Зала славы UFC, а также бывший обладатель пояса UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов провёл битву взглядов между экс-чемпионом UFC в категории до 77 кг нигерийцем Камару Усманом и действующим чемпионом UFC в полусреднем весе соотечественником Исламом Махачевым.

Камару Усман: Что теперь скажешь [Ислам]?

Хабиб Нурмагомедов: Встаньте лицом к лицу.

Камару Усман: Что теперь скажешь?

Хабиб Нурмагомедов: Эй [Камару], будь проще.

Ислам Махачев: Я хочу увидеть тебя в клетке [Камару].

Камару Усман: Я тоже.

Отметим, что Махачев и Усман уже на протяжении последних нескольких месяцев заявляют о желании провести поединок между собой.